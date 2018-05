"Design your perfect child", schlagen die Damen und Herren vom Institut für Humankapital vor, die offensichtlich vom Fach sind, denn sie tragen weiße Ärztinnenkittel und seriöse Hosenanzüge. Auch beim 1.-Mai-Fest auf dem Stühliger Kirchplatz waren sie präsent. Wer Genaueres wissen will, kann sich auf Flyer dieses neuen Freiburger Start-up orientieren: Vom Geschlecht über physische Eigenschaften bis hin zu emotionalen und kognitiven Merkmalen können Eltern ihr zukünftiges Kind optimieren - je nach Budget mehr oder weniger effizient: Schon ab 20.000 Euro gibt es 5 Eigenschaften gratis, in der Gold Edition sind es schon 22 Eigenschaften - und die zu erwartende Rendite liegt ab dem 18. Lebensjahr bei jährlich 30 %. Wir haben bei der IHK nachgefragt, welche Angebote sie machen - und welcher Gedanke hinter ihrem Auftritt steckt.