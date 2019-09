"Die Bundesregierung muss die Menschen evakuieren"

Christoph Hey war für die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ mehrere Monate als Projektleiter der Hilfsorganisation im Internierungslager für Migranten und Flüchtlinge in Sintan, etwa zweieinhalb Autostunden südlich der Hauptstadt Tripolis, tätig. Die dort vorherrschenden Zustände bezeichnet er als „absolut unmenschlich“. Er fordert von der Bundesregierung eine Evakuierung der Menschen, die ohne Perspektive unter menschenunwürdigen Bedingungen in den Lagern leben müssen. In dem Lager leben 600 Menschen, es jedoch nicht annähernd für eine so große Zahl ausgerichtet. Es sind bereits mehr als 20 Menschen, vermutlich überwiegend durch Tuberkulose, in den Lagern umgekommen. Im Interview berichtet er RDL über die Situation, die er in den Lagern vorgefunden hat.