Die Freiburger Band "Sweat Attack" im Musikmagazin

RDL-Redakteur Wolfgang Grün im Gespräch mit Lorena Salas Vidal, Friedrich Hecking, Richard Hecking, Florian Clarius und Leonard Heberlein. (Nicht dabei: Jerome Keuzer).

SWEAT ATTACK, bei denen der Name Programm ist gründeten sich 2019. Während Richard, Flo und Jerome (die zwei Gitarristen und der Bassist) das Urgestein der Band bilden, kamen später Len an den Keys, Friedrich am Schlagzeug und Lorena am Gesang hinzu. Brennende Riffs und feurige Melodien bilden die schweißnasse Essenz des Metal, gepaart mit einer eiskalten Konfrontation mit der Wirklichkeit. Dabei fließen auch stimmungsvolle Powerballaden, zweistimmige Gitarrensoli und gewagte Songstrukturen in die Musik mit ein.

Eine wilde Mischung aus Heavy/Thrash Metal, Hardrock, Progressive Metal und waghalsigen Genre-Ausflügen wie Salsa oder Gospel.