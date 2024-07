Engagement auch gegen den Zeitgeist - die Public Climate School

Bis einschließlich des morgigen Freitags (5. 7. 24) steht auf dem Platz der Alten Synagoge das Zelt der Public Climate School von den Studients For Future. Es gibt Vorträge, am Abend was zu essen und eine Theateraufführung. Näheres über die letzten Veranstaltungen könnt Ihr unten erfahren und weiteres im Interview mit Lena Eith hören.

jk

Do. 4. 7.:

14:00-18:00 Spielmobil Freiburg (beschäftigt die Kleinen)

15:30-18:00 Circular Economy (Ökoinstitut Freiburg)

18:00-20:00 KÜFA - Küche für alle (Velovegan, hmmm...)

Fr. 5. 7.:

10:00-13:00 Climate Justice now! Klimawandel und globale Ungerechtigkeit

(Dr. Angela Heck & Anna Friedrich)

14:00-15:30 Stadtrundgang: Wohnen und Klima - Wohnen ein heißes Pflaster

Ak Kritische Geo

16:00-18:00 Abschlussdemonstration

19:00-20:00 Theaterstück: PLANet B (Margrita Wahrer)

21:00-21:45 Abschlusskonzert