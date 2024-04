Die Kommunalwahlen in der Türkei und ihre Folgen aus kurdischer Perspektive

Bei den Kommunalwahlen in der Türkei konnten die Oppositionsparteien einen deutlichen und überraschenden Sieg erringen. RDL berichtete. Die kurdische Opposition trat mit der HDP-Nachfolgepartei DEM zur Wahl an und konnte in vielen Gebieten mit kurdischer Bevölkerungsmehrheit die Wahlen für sich entscheiden. Doch die AKP-Regierung machte ihren Einfluss geltend und stellt besonders in der osttürkischen Stadt Van einem demokratischen Wechsel Steine in den Weg. Über die Kommunalwahlen und deren Folgen aus kurdischer Perspektive sprach RDL mit Mako von Civaka Azad, dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeit, das u.a. vor den Reaktionen von AKP und deren zum Teil rechtsextremen Verbündeten warnt, deren Einflussbereich weit über die Grenzen der Türkei hinaus wirkt. Doch auch die "Zeichen des Protestes, der Solidarität, der Kritik, die von der Opposition kommt [...] sind alles positive Entwicklungen, die geben Anlass zur Hoffnung[...]", so Mako, der das Gespräch mit RDL damit beginnt, die Kommunalwahlen aus kurdischer Sicht zu bewerten.