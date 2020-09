Die Leute demonstrieren, der Diktator geht nicht

Trotz der Repression regt sich überall in Weißrussland der Protest, seien es kleine Aktionen im eigenen Stadtviertel seien es Massenaufläufe im Zentrum der Städte. Wir sprachen letzte Woche mit Olga Poddubnaia. Sie lebt in Minsk und arbeitet in der Erwachsenenbildung. Sie erzählt, warum sie sich nicht mehr an die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens Russlands glaubt und wie Lukaschenko verzweifelt versucht, bei Putin zu punkten. Vorallem aber berichtet sie, was an diesen Protesten so viel anders ist als früher.

Mittlerweile war Lukaschenko bei Putin und konnte mit einem Kredit in der Tasche nach hause fahren und der Zusage eines gemeinsamen Manövers. Auch eine Form der ausländischen Einmischung in Belarus.