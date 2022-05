Die Nibelungen-ein deutscher Stummfilm - Roman von F.Hoppe

Eine Nibelungen-Inszenierung auf der Freilichtbühne in Worms. Die Erzählerin beobachtet und kommentiert die fiktive Inszenierung vom Rhein aus. Die Schauspieler*innen dürfen zwischeneinwürfe machen, diskutieren und mit ihren Rollen hadern. Den Aberwitz der mittelalterlichen Saga um den heldenhaften Siegfried, seinen Gegenspieler Hagen und die so schöne wie rachesüchtige Krimhild, setzt Autorin Felicitas Hoppe assoziativ in Szene.

Gerhard Spaney fühlte sich über weite Strecken des Romans intellektuell köstlich unterhalten: