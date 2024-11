Die Niederlande zwischen Antisemitismus und Rassismus

Rund eine Woche nach den pogromartigen Hetzjagden von Amsterdam ist immer noch nicht klar, wer eigentlich die Akteure waren. Das hindert aber offensichtlich kaum jemanden an massiven Schuldzuweisungen. Ähnlich wie in Deutschland verhärten sich die Positionen, wie uns Tobias Müller aus Amsterdam berichtet. Tobias Müller ist freier Beneluxkorrespondent und arbeitet unter anderem für die Jüdische Allgemeine und die taz. Wir haben uns zuerst von ihm erläutern lassen, was genau in Amsterdam passiert ist.