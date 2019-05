Die Regierung Maduro vs. Trump Verwaltung

Die Situation in Venezuela ist seit Monaten mehr als angespannt und inzwischen mehr als festgefahren. Die beiden Lager - Maduros Regierung auf der einen, die Opposition um Guaidó mit der Unterstützung der USA - finden nicht zueinander um einen "friedlichen Dialog" zu führen, wie der hehre Anspruch ist. Die USA provozierte erst kürzlich am 1. Mai mit dem erneuten Versuch eines militärischen Sturz der Regierung. Die Bevölkerung leidet massiv unter den US-Sanktionen; es mangelt an Allem...

Wir hören