Die These seines Buches ist, wir sind die Guten und die Muslime sind die Bösen

Auf Anregung seines Verlages, dem es um die Promotion für Thilo Sarrazins Buch über oder besser gegen den Islam gehen dürfte, wird Sarrazin am heutigen Donnerstag auch in Freiburg auftreten und mit dem muslimischen Theologen Dr. Abdel-Hakim Ourghi (PH Freiburg) sprechen. Radio Dreyeckland hat Dr. Ourghi gefragt, warum er an der Veranstaltung teilnimmt. Bei aller Kritik an Sarrazin weist Ourghi darauf hin, dass Sarrazin immerhin noch SPD-Mitglieder ist.

Die Veranstaltung findet um 19:30 im Bprgerhaus Zähringen statt und kostet Eintritt.

Die Kundgebung dagegen beginnt bereits um 18 Uhr an der Haltestelle Hornusstraße