Die vergessenen Frauen von Aichach

Eine Lesung in Aichach über diese vergessene Frauen, die wegen Bagatelldelikten verurteilt, im dritten Reich als Berufsverbrecherinnen, Asoziale in KZs deportiert wurden, viele von ihnen fanden dort den Tod - Tod durch Arbeit.

In der Lesung und in dem Studio-Gespräch mit Rudolf Stumberger, dem Verfasser des Buches "München ohne Lederhosen", wird nicht nur die Verknüpfung der Schicksale von Walburga Weber, eine dieser Frauen, und Heinrich Himmler dargestellt, sondern auch auf die immer wieder neue Interpretation von Geschichte aufmerksam gemacht, Das Frauenforum Aichach-Friedberg will in Aichach einen Erinnerungsort für diese ermordeten Frauen schaffen.

Eine Sendung von Radio Lora München