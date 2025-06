Direkter S-Bahn-Anschluss für über 40.000 Menschen mit der Freiburger Westbahn

Mit der sich ständig verzögernden Rheintalstrecke will die Bahn ab 2035 die Güterzüge auf einer neuen Trasse an der A5 in Richtung Schweiz rollen lassen. Für Freiburg würde das bedeuten, dass die Gleise, die die Stadt im Westen z.B. zwischen Haslach und Weingarten oder dem Stühlinger und Betzenhausen zerschneiden, frei würden. Der alternative Verkehrsclub VCD fordert nun, dass sie bisherige Güterbahntrasse für den Personenverkehr genutzt werden sollte und will, dass der Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) beim Land Baden-Württemberg den Bedarf anmeldet. Wir haben mit Jörg Isenberg vom VCD Südbaden gesprochen.