Am Mittwochabend wurde der maximale Hörsaal, das Audimax von Studierenden besetzt, insbesondere um damit gegen die geplante Einführung horrender Studiengebühren für Nicht-EU-Studierenden und Zweitstudis in Baden-Württemberg zu demonstrieren. Radio Dreyeckland schaltete sich heute morgen via Telefon bei der andauernden Besetzung dazu.