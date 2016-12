Audimax an Universität Freiburg besetzt

Aus Protest gegen den Grün-Schwarzen Plan Studiengebühren teilweise wiedereinzuführen, haben Studierenden am heutigen Abend (Mittwoch, 14. Dezember) das Audimax der Freiburger Universität nach der studentischen Vollversammlung besetzt. Grün-Schwarz hat sich regierungsintern darauf geeinigt Studierende aus Nicht-EU-Ländern zur Haushaltskonsolidierung heranzuziehen. Sie sollen 1500 € Gebühren pro Semester zahlen. Außerdem sind Gebühren für ein Zweitstudium von 650 € geplant und auch die Verwaltungsbeiträge, die alle Studierenden betreffen, sollen erhöht werden. Die Vollversammlung lehnte den Plan mit großer Mehrheit ab. Anrufende aus dem besetzten Audimax haben gegenüber Radio Dreyeckland berichten, dass die Besetzenden auf Solidarisierung durch weitere Studierende hoffen um die Besetzung aufrechterhalten zu können.

Wir werden am Donnerstag in unseren aktuellen Sendungen am Morgen und am Mittag über das Thema berichten.

