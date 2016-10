Alexander Salomon: Zweitstudiumsgebühren und 1500 Euro für ausländische Studierende "mildeste Mittel"

Die Grüne baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer will Studiengebühren für bestimmte Gruppen wiedereinführen. So sollen Studierende aus Nicht-EU-Ländern zur Haushaltskonsolidierung herangezogen werden und 1500 € Gebühren pro Semester zahlen Außerdem möchte Bauer Gebühren für ein Zweitstudium von 650 € verlangen und auch die Verwaltungsbeiträge, die alle Studierenden betreffen, sollen erhöht werden. Kritik an diesen Plänen kommt u.a. von der Grünen Jugend: Diese Gebühren wären ein weiterer Schritt, das Attribut „sozial“ aus dem grünen Selbstverständnis zurückzudrängen, so die Parteijugend.

Unterstützt wir Theresia Bauer allerdings vom hochschulpolitischen Sprecher der Grünen Fraktion Alexander Salomon. Mit ihm sprachen wir über die Kritik an den, von ihm unterstützten Plänen.