Proteste in Heidelberg gegen Studiengebühren

Gegen die Pläne des Bildungsministeriums Studiengebühren wieder einzuführen formiert sich immer mehr Protest. So gab es eine breite Kritik von verschiedenen Gruppen, vor allem Studierendenvertretungen, und Demonstrationen in verschiedenen Städten. In Heidelberg ist die Gruppe „Aktion Freie Bildung“ dabei lokalen Protest zu organisieren. Wir haben mit Jonas, aktiv in der Gruppe und Referent für politische Bildung der Studierendenvertretung der Universität Heidelberg, über die Proteste in Heidelberg gesprochen.

Die Grüne baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer will Studiengebühren für bestimmte Gruppen wiedereinführen. So sollen Studierende aus Nicht-EU-Ländern zur Haushaltskonsolidierung herangezogen werden und 1500 € Gebühren pro Semester zahlen Außerdem möchte Bauer Gebühren für ein Zweitstudium von 650 € verlangen und auch die Verwaltungsbeiträge, die alle Studierenden betreffen, sollen erhöht werden.