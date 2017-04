Demo am Samstag (14 Uhr; Platz der Universität)

Die Grün-Schwarze Landesregierung will Studiengebühren für bestimmte Gruppen wiedereinführen. Bereits ab dem kommenden Wintersemester sollen Studierende aus Nicht-EU-Ländern zur Haushaltskonsolidierung herangezogen werden und 1500 € Gebühren pro Semester zahlen. Außerdem wird ein Zweitstudium 650 € pro Semester kosten. Die Verwaltungsbeiträge, die alle Studierenden betreffen, sollen ebenfalls erhöht werden. Schon mehrfach gab es dagegen Proteste, insbesondere in Freiburg.

Am Wochenende sollen nun wieder landesweit Proteste stattfinden. Unter dem Motto "Bunte Bildung, freie Bildung" wird am Samstag in Freiburg, um 14 Uhr am Platz der Universität eine Demonstration starten. Wir sprachen mit Phillip vom Studierendenrat der Universität.