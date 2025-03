Ein Besuch im Freiburger Reptilien-Tierheim Dragon Shelter e.V.

Der Freiburger Verein Dragon Shelter e.V. beheimatet ganz in der Nähe des Schwabentors eine schier unfassbare Auswahl an Reptilien. Kobras, Vogelspinnen, Geckos und eine über fünf Meter lange Python - um nur einige zu nennen. Nachdem die Tiere wegen illegaler Haltung beschlagnahmt oder etwa wegen Überforderung ausgesetzt wurden, finden sie hier ein neues Zuhause. Dass auch Tiere, vor denen sich viele Leute fürchten, hier ein möglichst angenehmes Leben ermöglicht werden soll, findet nicht nur Zuspruch. Während eines Besuches in diesem Tierheim der besonderen Art stellt uns der Tierpfleger und Reptilienfreund Johannes Bockstaller einige der Bewohner*innen persönlich vor und schildert die eigentümlichen Herausforderungen dieser ehrenamtlichen Tätigkeit.

Bildquellen: RDL, Lizenz: keine (all rights reserved)