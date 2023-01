Ein Chemieunfall bei der Rhodiaceta vor 20 Jahren

Es ist stillgeworden um den französichen Chemiemulti Rhodiaceta (Rhone Poulenc), der mittlerweile zwar seinen Namen aber nicht z.B. den profitlichen Ausgangstoff für Zigarettenfilter wesentlich geändert hat.

Vor zwanzig Jahren im Januar 2003 wurde ruchbar, daß der Austritt von 1.000 Tonnen der gefährlichen Chemikalie Cyclohexan bereits im Dezember ausgetreten war und Mensch und Natur am Oberrhein massiv beeinträchtigten. Die Methode mit denen der damalige Staatskonzern den Vorgang zu beerdigen suchte, gehören nachwievor zum Standardrepertoire professioneller "Schadens"-Beseitigung: Verschweigen-verharmlosen aus der öffentlichen Aufmerksamkeit entfernen durch verdrängen.

Ein Beitrag von RDL für ZIP-FM am 31.1.2003 holt diesen -fast - vergessenen Vorgang ökologischer Zeitbomben am Oberrhein aus der Vergessenheit5:11