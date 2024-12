UEFA Frauen EM 2029 in Freiburg weggebasht

0:09Das Ergebnis war aber vorhersehbar und somit letztlich eindeutig. Nur 13 von 25 anwesenden Rätinnen (u.a.: 6 CDU, 3 EFSA, Kulturliste, vereinzelte aus anderen Fraktionen) unterstützen die Stadtspitze bei ihrem Antrag an den DFB im Jahr 2029 UEFA EM Frauen Austragungsort zu werden. Die Stadtspitze hatte zwar frühzeitig – ratsintern - nach der DFB-Anfrage am 22.10.204 informiert, aber versucht alles unter der Decke zu halten: geheim im HFA , jetzt erst am 10.12.24 öffentlich. Erst in letzter Minute eine potentielle Kostenabschätzung – 1,4-5 Mio € in 2029.

Doch da wurden in den Fraktionen jetzt auch politische Rechnungen präsentiert. Zu lange keine Hallen- wie Sportplatzsanierungen, trotz jüngster Ansätze der Korrektur. Dumm nur, daß das Geld auch in 2027/28 nicht bereitgestellt wird, falls Freiburg nicht Standort wird. Das Gegenteil von dumm: die UEFA und ihre nur für sie profitlichen Veranstaltungen. Von 1,7 Milliarden plus ist bei der Männer EM die Rede. Da sollen die Austragungsorte dann aber Knebelverträge und Kosten tragen?



Eindeutig Verlierende sind aber die Mädchen – und Frauen Fussballerinnen!

Der Push durch die Frauen EM in Großbritanien ist ja unbestreitbar. Freiburg hat jetzt stetig wachsende Zuschauenden Zahlen bei den 1. Bundesliga Frauen.

Der run von Mädchen in die Mannschaftsballportarten – nicht nur im Fussball– hält vor.

Mädchen und junge Frauen nehmen ganz selbstverständlich ihre gleichberechtigte Teilhabe in allen Sportarten wahr.

Auch die Gegnerinnen wollten dies nicht ernsthaft bestreiten.

Ihnen fehlte aber der Mut – so Kulturlisten Stadtrat Schillberg - trotz UEFA, trotz Geheimpolitik in der Stadtspitze, ein einmaliges – finanzielles Wagnis für – vielleicht – 2029 überhaupt einzugehen.

Schade eigentlich…

(kmm)

TOP im GR am 10.12.24 (inkomplett wg Stromtrennung durch SWR-Korro) im Audio20:03