Gemeinderat Doks zu den Sitzungen vom 9.12 (13.) und 10.12.24 (14.)

13. Sitzung am Montag, 9.12.2024

In der Einbringungssitzung vom 9.12.24 wurde neben den Haushaltsreden und dem Doppelhaushalt 25/26 wurden wurden 10 weitere Vorlagen eingebracht: 1. 6. Nachhaltigkeitsbericht mit Steuerungsgrundlage für Entscheidungsträger*innen 2. Mittelverwendung des Klimaschutzfonds 3. Zuschüsse an die Träger_innen der freien Jugendhilfe 4. Zuschüsse an Träger*innen Jugendhilfe Migration 5. Zuschüsse an … Jugendberufshilfe 6. Bereich Migration – Zuschüsse 7. Verbände Wohlfahrtspflege Zuschüsse 8. Zuschüsse in Aufgabenbereich Frauen und Mädchen 9.Zuschüsse im Kulturbereich 10. Zuschüsse im Bereich Sport

Haushaltsreden Text 2024-12-08- Reden Einbringung Doppelhaushalt Druckversion.pdf

Haushaltsreden Audio Teil 159:59 Teil2 23:18

Vorlagen Konvolut



14.Sitzung am Dienstag,10.12.2024

Die über dreistündige Sitzung war – mit Ausnahme der UEFA Frauen EM 2029 – von weitgehender Einmütigkeit der Rätinnen mit der Verwaltung geprägt. 20 Tops passierten ohne jede Debatte.

Debattiert wurde nur zu

TOP10 Vielfalt, Miteinander, Respekt und Sicherheit (Stühlinger Kirchplatz) 53:12

Informationsvorlage KlimaschutzBilanz (G-24/157) 29:23

Sozialbericht 2023 (G24/ 124) 23:37

2. Finanzbericht 2024 (G-24/912) 26:05

UEFA Women´s EURO 2029 (G-24/211) unvollständige Aufzeichnung20:03

Quartier Kleineschholz – Vergabe (G24/178)

Fortbestand des ZMF m. 1 Redebeitrag G-24/130)4:33



Statements zu angenommenen ESFA Antrag (Aufbereitung des Themas Missbrauch Mietwohnungen durch Mietpreisüberhöhung ...usw.) sowie zu Nachhaltigkeitsziele , deren Aktualisierung AfD ablehnt.

(kmm)