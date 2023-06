Ein gezielter Schuss auf den 17-jährigen Nahel M.

Beim Versuch sich einer Fahrzeugkontrolle in seinem Wohnort Nanterre bei Paris zu entziehen wurde am vergangenen Dienstag der 17-jährige Nahel M. von einem Polizeibeamten mit einem offenbar gezielten Schuss in sein Herz aus ca. 3 m Abstand getötet. Die Version der Polizei, wonach der Polizist in Notwehr gehandelt habe, weil der Jugendliche mit dem Auto auf zwei Polizisten zufuhr brach rasch in sich zusammen, nachdem verschiedene Video-Aufnahmen der Szene aufgetaucht sind. Wütende Jugendliche und vielleicht auch Leute, die die Situation ausnutzten, haben darauf bereits in zwei Nächten in Frankreich randaliert. Unser Frankreichkorrespondent Bernard Schmid berichtet und sagt auch, was der Fall zu tun haben könnte, das mit der heißen Antiterrornadel gestrickt, der Polizei weitreichendere Befugnisse zum Gebrauch der Schusswaffen einräumt. Auf den konkreten Fall antwendbar wäre zwar auch dieses Gesetz nicht gewesen, aber es war dazu geeignet die Hemmschwelle zum Schusswaffengebrauch zu senken.

jk