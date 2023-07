Solidarität und Kritik zur Kundgebung zum Mord an Nahel

"Justice pour Nahel", Gerechtigkeit für Nahel das fordern nicht nur französischsprachige Gruppen. Ein weiterer nicht auszuhaltender Mord an einer migrantisierten Person führt in Frankreich zu einigen Protesten. Neben Analysen von unserem Korrespondenten Bernard Schmid war Radio Dreyeckland auch bei der ersten Kundgebung in Solidarität mit Opfern von Polizeigewalt mit klarem Blick nach Frankreich.

Wir haben mit der Orga der "Föderation Klassenkämpferischer Organisationen", kurz FKO, gesprochen und ihr hört dazu eine kommentierende Kritik an einzelnen Aspekten der Veranstaltung mit rund 10-20 Besuchenden im EKZ Weingarten.