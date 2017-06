Ein paar mehr Risse in belgischen AKW

Bei den belgischen Pannenreaktoren Tihange 2 und Doel 3 haben Experten im Vergleich zu den vorherigen Untersuchungen, bei den jüngsten Ultraschall- Untersuchungen zusammengenommen 370 neue Risse festgestellt. Die hat die Antwort des belgische Innenministers Jan Jambon auf eine parlamentarische Anfrage der belgischen Grünen ergeben. Wenig erstaunlich erklärte der Innenminister trotzdem: „Die Sicherheit des Reaktors sei damit in keiner Weise infrage gestellt.“ Das Land Nordrhein-Westfalen will laut WDR nächste Woche den Verkauf seiner indirektem Beteiligung an den belgischen Atomkraftwerken beschließen. (FK)