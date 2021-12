Ein Rückblick auf die Geschichte der G19

"Am Nachmittag des 23. April 2010 haben wir ein leerstehendes Gebäude in der Gartenstraße 19 in 79098 Freiburg besetzt, um dort neuen Raum für radikale und emanzipatorische Politik aufzubauen. Das seit nunmehr drei Jahren leerstehende Haus wird endlich wieder genutzt. In einem bunten Straßenfest begann die Aktion einer Freiraum-Kampagne, die in den letzten Wochen vermehrt mit Besetzungs-Aktionen auf die miserable Wohnraumpolitik aufmerksam machte." (PM zur Besetzung)

Nach 11 Jahren wurde die Gartenstraße 19 und die dazu gehörige BikeKitchen geräummt und direkt abgerissen.

Wir blicken anhand von Beiträgen von RDL auf 11 Jahre Gartenstraße zurück.