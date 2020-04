ein selbstorganisiertes Kinoprojekt in Griechenland

Von Ende Januar bis Mitte März 2020 war das Rollingcinema in in Griechenland unterwegs.

Ein mobiles Kino, das aus einem großen Veranstaltungszelt, in the style of Bierzelt besteht in dem Kinovorstellungen und Workshops stattgefunden haben.

Zielgruppe waren Leute mit Migrations- und Fluchthintergrund die in den griechischen geflüchteten Camps gestandet sind.

Einer aus der Kino Crew erzählt uns wies war, was für so ein Projekt alles gebraucht wird und ob ers wieder tun würde.

Wenn ihr mehr Infos zum Projekt, oder inspirationen für euer eigenes Projekt sucht findet ihr die unter:

https://rollingcinema.noblogs.org/