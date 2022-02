"Ein vernünftiges Gesetz zur Impfpflicht könnte man gar nicht aufstellen"

In der Linken wird Kritik an den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mehr und mehr tabuisiert. Kritiker*innen werden schnell in einen Topf mit Schwurbler*innen geworfen. Dabei ist Kritik an Einschränkungen druch den Staat in einem freiheilich-demokratischen Rechtssystem bitter nötig. Das sagt Niko Härting, Rechtsanwalt in Berlin.Er plädiert für mehr rationalen Dialog, Besonnenheit und Vernunft in einem aufgeheizten gesellschaftlichen Klima.

[Anm.: Telefonverbindung leider sehr schlecht.]