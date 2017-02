Einbruch in Radioräume am Sonntag, 26.Februar 2017

Während des laufenden Radio Betriebes ist am heutigen Sonntag, den 26.2.17, am frühen Nachmittag gewaltsam in das abgeschlossene Musikbüro eingebrochen worden. Mittels eines Steinwurfes durch das Fenster der Terassentür des Büros konnte sich der Täter Zugang verschaffen . Er reagierte auf Anruf von Nachbarn mit einem Laptop unter dem Arm nur durch das beschleunigtere Verschwinden und eine noch zügigere Überwindung des Zauns auf dem IHK Gelände.

Neben dem Schaden an der Glastür ist insbesondere die Entwendung des Laptops äußerst ägerlich. Hierauf befinden sich u.a. vertrauliche Daten des Freundeskreis RDL e.V,!

Wem oder wer also heute oder demnächst ein älteres Modell eines (schwarzen) Thinkpad Lenovo Laptop* mit 17-inch Bildschirmdiagonale zu einem günstigen Preis angeboten wird, dem erstatten wir die Erwerbskosten, um die Privatspäre der uns unterstützenden Freund*Innen abzusichern.

Schon aus Gründen des Versicherungsschutzes muss zum Einbruch allerdings Anzeige erstattet werden.

K.-Michael Menzel (RDL Geschäftsführung)

*genauer:Lenovo ThinkPad Edge E535 TopSeller NZRFUGE 3260FUG AMD A4-4300M Dual-Core und 500GB