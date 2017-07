Eindruck aus dem Wohlerspark - G20

Am gestrigen Dienstag waren in Hamburg vor allem zwei Auseinandersetzungen zentral: Auf der einen Seite wurden an einigen Stellen kleine dezentrale Zeltplätze errichtet, um gegen die Verhinderung der G20-Protestcamps durch die Polizei zu protestieren. Auf der anderen Seite war "hard cornern" angesagt - die Bevölkerung von Ecken, Fußwegen, Straßenrändern bei Musik und mit Softgetränken. Beides hat insbesondere in den Abendstunden zu Zwangsmaßnahmen der Polizei geführt. Radio Corax aus Halle sprach gegen 21:30 Uhr mit Christiane Schneider (Linksfraktion Hamburg), die die Situation im Wohlerspark schilderte.