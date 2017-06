"Eine Aufwertung der AfD ist nicht hinnehmbar"

Seinen Vortrag 'Wie konnte das passieren? - Nationalsozialismus in Freiburg' am vergangenen Donnerstag im Rahmen der NS-Ausstellung im Augustinermuseum schloß Andreas Meckel mit der sinngemäßen Botschaft: Auch wir haben Verantwortung dafür, daß sich die Geschichte nicht wiederholt. In Freiburg kleben seit Kurzem vermehrt Sticker "Rechtsradikale in deiner Region", AfD-Funktionäre hetzen gegen Geflüchtete, die Antifa outet immer mehr hier wohnhafte Neonazis, die im Netz ihr rassistisches Weltbild verbreiten. Wie konnte das passieren, fragt RDL Andreas Meckel.

Anmerkung: Primo Levi war ein jüdischer Partisan und Überlebender aus Auschwitz.