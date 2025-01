Eine Büchse Buntes mit Ava Mendoza, 42 Seconds #7, Tomoroh Hidari etc. pp.

Eine Büchse Buntes wird in diesem Kontinuum wie jede Entität ins neue Jahr gespült und schüttelt sich weiter die Jugend ab. Man erkennt es leicht an ihren dezent zunehmenden Jahresringen, der ein oder anderen Warze sowie den sturen Borsten, die nicht nur auf ihrem verbeulten Schädel wachsen. An Attraktivität wird sie kaum einbüßen! Lasst Eure Herzen nicht an den Schönheitsidealen des herrschenden Stumpfsinns veröden! Auch alternde Sendungen können wertvolle Beiträge für den Äther leisten. Vielleicht sind sie etwas schwer von Kapee zwischen den ganzen unverbrauchten Programmen, die lebenslustig und blitzgescheit um sie herumwirbeln. Aber ein Teil des Publikums altert schließlich auch mit und muss das Radio jedes Jahr ein wenig lauter stellen. In dieser Ausgabe brettert deshalb Ava Mendoza mit The Circular Train aus den Boxen. Die ganze Aufmerksamkeit für die Stücke der Compilation 42 Seconds #7 von Owlripper Recordings ist gefragt, der Name ist Programm. Außerdem denken wir an Tomoroh Hidari mit 12 Months of Morning.

Im Studio: Jan

featuring:

V/A: 42 Seconds #7 (Owlripper Recordings)

Carlos Giffoni: Computer Music 2005

Rébecca Bonté: Noli Me Tangere

Nick Klein and Tot Onyx: s/t

Ava Mendoza: The Circular Train

0018: s/t

Tomoroh Hidari: 12 Months of Morning

Death Librarian: The Veil Between Worlds

V/A: Welcome to Cardboard Club (Cardboard Club)

Mats Gustafsson and Joachim Nordwall: Attaining the Supreme

In Erinnerung an Oliver Stummer

https://ivorybunkerrecordings.bandcamp.com/

https://dystopiandubdiscotheque.bandcamp.com/

https://www.ivorybunker.com/12-months-of-mornings/

Eine Büchse Buntes humpelt am 5. Februar wieder mit den allerbesten Ratschlägen auf das Publikum zu, wie immer im Musikmagazin.