Eine Büchse Buntes mit P/O Massacre, Tomoroh Hidari, Quintelium & Lalén Ríos Luna uvm.

Weil einer unserer Moderatoren eine schwere Kabelallergie entwickelt hat, muss die Büchse Buntes zukünftig kabelfrei senden. Kurze Kabel, lange Kabel, dicke Kabel, dünne Kabel – es hilft alles nix: Kaum sind Kabel im Spiel, schwillt der Hals, tränen die Augen, bekommt er dicke Pusteln auf der Haut. Wir möchten den Studioaufbau deshalb in Zukunft ohne Kabel realisieren. Wer will zwischen den Songs schon immer penetrantes Schniefen und Schnaufen erdulden? Zur kabellosen Übertragung im Studio rufen wir Euch deshalb auf, die Signale per Körperübertragung mit Menschenketten zu realisieren. Kann sein, dass Ihr leicht einen gewischt bekommt, aber das wird es Euch doch wohl wert sein, habt etwas Mitleid mit dem röchelnden Typen. Kommt alle am Mittwoch in den Sender, wir stellen Euch dann locker auf, damit Ihr gut leitet. Es helfen ebenfalls aus: P/O Massacre mit der passenden Menge an Massacre für eine gute Sendung. Mit Strom kennt sich auch Tomoroh Hidari aus, wie er auf 12 Months of Morning zeigt. Im Doppelpack kommen Quintelium und Lalén Ríos Luna mit genügend Rifts + Light im Inventar, um Euch bbzzzzzz und ddrrrssss.

Im Studio: Fabian & Jan

Featuring:

Tintin Patrone: Bocklos am Wegesrand

Kim Gordon: The Collective

babylon_90210: 2024: Annus Horribilis

Shit and Shine: Joy

RITUAL PURIFICATION: OGANESSON

Quintelium & Lalén Ríos Luna: Rifts + Light

Doefritt: no 1

Tomoroh Hidari: 12 Months Of Morning

Sore Birds Are Cold Here: Rathill Pt. 1

+DOG+: Angel Wings

P/O MASSACRE: Massacre

Die nächste Büchse Buntes strahlt dann mit reiner Gedankenkraft am 1. Mai, wie immer um 17 Uhr im Musikmagazin. funkdefekt folgt mit einem krötigen Special am 12. April um 20 Uhr.