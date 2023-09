Eine Büchse Buntes mit Beth McDonald, Monopoly Child Star Searchers, Lalén Ríos Luna et cetera

Mit einem großen Knall eröffnen wir mit der neuen Sendung die Sozialismus-im-Haushalt-Wochen! Seid wachsam liebe Genoss:innen: Die Revolution könnt Ihr nicht wie Eure dreckigen Turnschuhe an der Haustür abstreifen. Gegen die Reaktion in der Waschküche! Vertreibt den Klassenfeind in der Speisekammer! In der Kapital-Lesegruppe hast Du die Welt jetzt endlich mal ordentlich interpretiert, aber auch in der Gesellschaft frei Assoziierter könntest Du ausnahmsweise das Geschirr spülen und die Blumen gießen. Schließlich ist der Handfeger auch auf den zweiten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. In unserer ersten Folge der Sozialismus-im-Haushalt-Wochen steht Reeducation auf dem Programm, um Euch Schmutzfinken auf die kommende Gesellschaft vorzubereiten. Brauchbare Tipps kommen von Monopoly Child Star Searchers auf Barbados Wild Horses. Solidarische Lieder spielt Beth McDonald für uns auf syenite and sodalite. Lernen wir von Lalén Ríos Lunas Auslassungen auf An Earth, A Field, Thinking.

Im Studio: Fabian & Jan

Im Außendienst: Jasmin

Featuring:

Ziúr: Eyeroll

Matthew Nowik: Plight of the Malcontent

Monopoly Child Star Searchers: Barbados Wild Horses

Pat Thomas: Burdah Variations

Starving Weirdos: Atheistsaregods

Natalia Beylis: Mermaids

Lalén Ríos Lunas: An Earth, A Field, Thinking

LDSN & Yakkida: Can Yr Ysgol

Takeshi HAYASHI: Echoes of Time

BioNihil: Bionihilist Realism

Beth McDonald: syenite and sodalite

