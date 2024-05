Eine Büchse Buntes mit Julia Holter, Rafael González & Hal McGee, Phill Niblock & Anna Clementi & Thomas Stern &&&&&&&

Am Tag der Rrrbeit stehen die Drohnen der Büchse Buntes in der Regel auch kaum früher auf als sonst. Viel zu kraftlos sind wir für harrrte Rrrbeit. Wenigerrrrbeit statt Mehrrrrbeit ist die Devise – no hard feelings Regierungsparteien! Die Räder stillstehen lassen können wir trotz eisern vorhandenen Willens auch nicht, haben Rücken und viel zu dünne Ärmchen. Knöpfe drücken geht aber gerade so. Noch halb im Schlaf latschen wir deshalb ins Studio und pöbeln herum: „Nieder mit der Rrrbeit jedweden Härtegrads! Untaten, Machwerke, Schund, fragwürdige Produkte! Wer den Aufwand hat, verliert seine Seele an den Klassenfeind!“ Außer uns scheint niemand im Sender zu sein, unsere Worte verhallen ungehört in den endlosen Korridoren der Rundfunkstation. Alle anderen machen sich einen schönen Lenz. Blitzmerker die wir sind, läuft es uns kalt den Rücken herunter: Es ist ein Tag OHNE Rrrrbeit! Desillusioniert schmeißen wir erst einmal Julia Holter an, ganz in der Hoffnung, dass uns Something in the Room She Moves wieder in die Realität zurückholt. Große Hoffnung setzen wir in Rafael González und Hal McGee, die es ganz Officially Unoffical nehmen. Unterstützung erwarten wir von Phill Niblock, Anna Clementi und Thomas Stern, die sind auf Zound Delta 2 immerhin zu dritt!

Im Studio: Genossen Fabian und Jan

Featuring:

Compilation: Noise Of Cologne 3

Julia Holter: Something in the Room She Moves

Death Awareness Café: Beyond The Dark Forest

MIZU: Forest Scenes

Rafael González & Hal McGee: Officially Unofficial

Compilation: Anthology Of Contemporary Music From Far East

Dynamo: Lift

Zext: Rhapsody in Patching

PHILL NIBLOCK / ANNA CLEMENTI / THOMAS STERN: Zound Delta 2

WDR: Leftfield wachsen Beeren: Zu Noise of Cologne 3

https://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-open-multitrack/n...

Youtube-Link Officially Unofficial

https://www.youtube.com/watch?v=7gW_OPALso4

Die nächsten Anflüge bekommt die Büchse Buntes am 29. Mai, wie immer um 17 Uhr im Musikmagazin. Zwischendurch in Krawallstimmung mit funkdefekt am 10. Mai um 20 Uhr.