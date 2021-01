Musikmagazin 13.01.21 | Eine Büchse Buntes mit billy woods/Moor Mother, Levels, Mary Young, Fievel Is Glauque...

Frohes Neues aus der Büchse Buntes! Statt "Best-Of" also beste neue Experimentalmusik zwischen allen Genres. Fabian und Jan führen durch ein Programm zwischen schräger Elektronik, Jazz und harschem Hip-Hop.

Fangen wir doch mit letzterem an. In Zusammenarbeit mit Rapper billy woods legt Lyrikerin, Rapperin und Performance Artist Moor Mother ein neues, treibendes wie konfrontatives Album vor: BRASS! Dagegen schaltet Jan mit Levels und ihrem Album Lower Levels. Grundsätzlich ruhige Ambient-Musik... also fast. Oder wie sagt Jan selbst: "Minimal lo-fi IDM-Dub-Ambient-Industrial-Glitch mit Vaporwave-Feeling". Oha!

Zwischenschaltung von Mitmoderatorin Jasmin. Live zwar nicht anwesend, aber mit zwei Releases voll hörbar. Sie präsentiert Mary Youngs rauen Ambient-Beitrag zur finnischen Label-Compilation EABE Ambient Compilation II. Dazu eine weitere Compilation des Labels Klammklang aus Moskau: Compilation: VII. Vlad Dobrovolski & Sugai Ken schaffen in ihrem Beitrag analoge Soundlandschaften, mal schlicht, aufgeräumt, mal voller Spannungen.

Ansonsten am Start:

Shapes: Beyond Reflection (Experimental Electronics)

Fievel Is Glauque: God's Trashmen Sent to Right the Mess (French Pop/Jazz)

Jookloo Trio: It Is What It Is (Free-Jazz-Punk)

Black Pus: Def Vesper (Noisy Grooves)

아버지: residue (Drone)

Coil: Musick to Play in the Dark Vol. 1 (Reissue, Ambient)

Unsere nächste rocklastige Sendung im Musikmagazin mit Emily und Fabian hört ihr am Mittwoch, den 3. Februar um 17 Uhr. Die nächste Büchse Buntes hört ihr am Mittwoch, den 10. Februar, 17 Uhr - ebenfalls im Musikmagazin.