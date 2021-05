Wir sprachen mit Rechtsanwalt Lukas Theune über die teils verbotenen und angegriffenen 1.Mai Versammlungen. So verbat das Gericht die Demonstration des schwarz-roten 1.Mai-Büdnis in Hamburg und die Polizei griff in Berlin und Frankfurt die Demonstrationen massiv an.

Warum aber die Versammlungsfreiheit trotz Pandemie weiterhin ein hohes Gut bleiben sollte und das Rufe nach Einschränkungen eben dieser, auch von linker Seite, gefährlich sind erklärt uns Lukas Theune im Interview.