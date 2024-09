Nazis All The Way Down so der Titel eines Buches von Katharina F. Gallant und Zachary Gallant, das Ende 2023 erschienen ist. In der deutschen Übersetzung trägt es den Titel "Entnazifiziert euch!" und erscheint am 20. Oktober im Westend Verlag.

Am 2. Oktober um 18.30 Uhr ist Zachary Gallant auf Einladung der Partei Die Linke in der Hebelschule in Freiburg zu Gast. Titel der Veranstaltung in der er aus dem Buch lesen wird: Entnazifiziert euch! Wider den Mythos der Vergangenheitsbewältigung…..

Wir haben über das Buch mit Zachary Gallant gesprochen.

Zachary Gallant ist US-amerikanischer Jude mit Wurzeln und Wohnsitz in Deutschland und Organisator mehrerer großer Projekte für Geflüchtete und interkulturellen Dialog.