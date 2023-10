Alarmphone braucht Euch!

Seit 9 Jahren gibt es nun das Alarmphone. Es wurde am 11. Oktober 2014 gegründet – in Gedenken an ein Schiffsunglück mit über 250 Toten genau ein Jahr zuvor in der maltesischen Rettungszone. Damals ignorierten die italienischen wie die maltesischen Behörden wissentlich die Notlage. Zum 9. Geburtstag bittet Alarmphone um dringend nötige Unterstützung. Aber was ist Alarmphone eigentlich genau, und wofür wird Unterstützung gebraucht?

Das erfahrt Ihr im folgenden Beitrag, für den Ausschnitte aus einem Interview von Radio Z und aus dem Video-Spendenaufruf von Alarmphone verwendet wurden.

