Sterbenlassen im Mittelmeer: Wegweisendes Urteil wegen unterlassener Hilfeleistung

Am 11. Oktober 2013 starben 268 Menschen bei einem Schiffsunglück vor Lampedusa, darunter 60 Kinder. Die Opfer waren syrische und palästinensische Geflüchtete. Zuvor waren sie von einem libyschen Schnellboot verfolgt und beschossen worden. Über fünf Stunden hatten sie vergeblich Notrufe abgesetzt. Sie wurden nicht gerettet, obwohl ein italienisches Marineschiff in erreichbarer Nähe war.

Der Arbeit des bekannten Investigativjournalisten Fabrizio Gatati ist es zu verdanken, dass es überhaupt zu Prozess kam. Dieser zog sich lange hin, das Urteil fiel im Dezember 2022 und die Urteilsbegründung wurde nun am 16. Januar veröffentlicht. Wir haben darüber mit Hagen Kopp von Watch the Med / Alarmphone gesprochen. Die Initiative hat gemeinsam mit Borderline Europe und Pro Asyl eine Stellungnahme dazu veröffentlicht.