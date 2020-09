"Erfolgreiche Ökonomisierung bedeutet tote Patienten"

Rund 180 Menschen haben am Mittwoch in Freiburg an der Kundgebung für ein solidarisches Gesundheitssystem "Wut statt Applaus" teilgenommen. Das Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen hatte anlässlich der Gesundheitsminister*innenkonferenz zum Protest aufgerufen. Aktionen fanden in vielen verschiedenen Städten statt. In Freiburg wurden gute Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung, bedürfnis- und bedrafsorientierte Gesundheitsversorgung für Alle und ein Ende der Profitlogik gefordert. Anfänglich wurden auf der Kundgebung Statements von Patient*innen zur miesen Lage im Gesundheitswesen verlesen. Es sprachen u.a. eine Pflegearbeiterinnen, Beschäftigte der Uniklinik und ein Verteter von Care Revolution. Wir waren vor Ort und haben einige Ausschnitte aus dem Reden für euch zusammengestellt.