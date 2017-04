Zeit für Selbstsorge

In der 7 teiligen Radioreihe zur Aktionskonferenz "Care-Revolution" am 20.Mai 2017 in Freiburg , stellen 7 Aktivist _innen, davon vier Frauen und drei Männer , ihre Schwerpunktthemen vor, die sie auf der Konferenz inform von Workshops anbieten werden. In diesem Interview spricht Mathias Neumann, Politologe und seit 20 Jahren im Einzelhandel tätig über Selbstsorge und das Revolutionäre bei Care Revolution.

Anmeldungen erwünscht unter care-revolution-freiburgriseup.net

nähere Infos unter www.care-revolution.org