Radioreihe zur Aktionskonferenz von Care-Revolution in Freiburg

Im 3. Teil unserer Radioreihe zu der am 20.Mai 2017 stattfindenden Aktionskonferenz vom Bündnis Care Revolution in Freiburg geht es um die Situation von Patienten und Pflegenden im Krankenhaus. Ein eindrücklicher Einblick in diesen Bereich sozialer Arbeit zwischen Überlastungsanzeigen und Forderungen nach Veränderung.

Ein Gespräch mit Andreas Lienhardt, Personalrat im Uniklinikum in Freiburg, der zusammen mit seiner Kollegin Petra Mergenthaler einen Workshop zu dem Thema "umkämpfte Gesundheit - für menschenwürdige Medizin und Pflege" anbieten wird.

Anmeldungen erwünscht unter care-revolution-freiburgriseup.net

nähere Infos unter www.care-revolution.org