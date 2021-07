"Es braucht einfach irgendwo Raum für Kultur"

Freiflächen in Freiburg sind schwer zu finden und zu halten. Die Interessensgemeinschaft Subkultur will nicht-kommerzielle Orte für Veranstalter*innen frei machen und sucht nach Orten, die offiziell akzeptiert werden können. Ende April 2021 gab es einen runden Tisch mit den Vertreter*innen der Stadt. Im Anschluss begann die Suche der IG Subkultur nach Orten für Raves und andere Veranstaltungen. Lärm und Müll sind immer wieder Thema in der Stadt und "verfahrene konservative Strukturen" würden laut der IG Subkultur Zuständigkeitspingpong spielen. Erste Begehungen eines möglichen Ortes fanden bisher statt.

Welche Faktoren, Kosten und Hürden in die Planung miteinspielen haben wir mit Lutz und Niclas von der IG Subkultur besprochen.

Info: http://ig-subkultur.de/