Es hilft nichts auf die AfD zu schimpfen, wenn man keinen eigenen Inhalt hat

Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Ampelparteien wären in Hessen und Bayern abgestraft worden, CDU und CSU befänden sich im Aufwind. Schaut man jedoch auch auf ältere Ergebnisse, geht es den Grünen gar nicht so schlecht und den Unionsparteien nicht wirklich gut, obwohl sie von den Problemen der Ampel eigentlich profitieren müssten. Wirklich im Aufwind ist leider nur die AfD. Kein Wunder, wenn man sie zum Themengeber der Politik macht, weil man selbst keine Inhalte hat oder nicht weiß, was das ist.

