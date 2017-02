Etwas "Freigang" für kurdischen Politiker wg. Merkel?

Am 30. Januar wurde der Fraktionsvorsitzende der prokurdischen HDP, Idris Baluken nach drei Monaten als einziger von 12 inhaftierten kurdischen ParlamentarierInnen überraschend aus der Untersuchungshaft entlassen. Zwei Tage später erschienen in der türkischen Presse Meldungen, wonach Angela Merkel den Wunsch geäußert habe, bei ihrem Türkeibesuch Anfang Februar mit Idris Baluken zusammenzutreffen. Einen Tag darauf traf sich Merkel tatsächlich in Ankara mit Idris Baluken und anderen Oppositionspolitikern. Statt des inhaftierten Führungsduos der HDP hatte Merkel doch wenigstens den Führer der drittstärksten Fraktion im türkischen Parlament getroffen. Am 21. Februar wurde Idris Baluken erneut verhaftet, womit die zwölf inhaftierten kurdischen Abgeordneten wieder komplett waren. Im April ist ein erneuter Merkel-Besuch in der Türkei geplant. Vielleicht darf ja dann Idris Baluken noch mal raus oder diesmal jemand anderes.

