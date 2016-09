Europäische Grüne starten Website für Whistleblower

Die Fraktion der Europäischen Grünen im Europaparlament in Straßburg will eine Website für Whistleblower starten. Dort sollen über eine verschlüsselte Verbindung Hinweise z.B. auf Korruption und Misswirtschaft innerhalb der Institutionen der Europäischen Union abgegeben werden können. Man sehe darin einen Beitrag, die Funktionsweise der EU zu verbessern, nicht, sie zu zerstören, sagte der belgische Abgeordnete Philippe Lambert.

Alle Einträge auf der Website sollen demnach gelesen und untersucht werden, bevor sie veröffentlicht werden. Die InformantInnen bleiben dabei anonym. Die Idee sei es, aufzudecken was für die Öffentlichkeit relevant sei, so der belgische Abgeordnete Bart Staes.

Mit dem Start der Website ist auch die Forderung nach einem besseren Schutz für Whistleblower in der EU verbunden. Die Regeln in den einzelnen EU-Staaten sind extrem unterschiedlich. Die EU müsse die Gesetzgebung hier vereinheitlichen und so Transparenz fördern, so die Forderungen der Europäischen Grünen.