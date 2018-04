Europaplatz - eine dekoloniale Kritik

Vor einer Weile stimmte der Stadtrat für die Benennung des Platzes um das Siegesdenkmal in "Europaplatz". Das Siegesdenkmal, während der Bauarbeiten vorübergehend abgebaut, wurde Ende letzten Jahres wieder aufgestellt. So wie es dort steht, zelebriert es den Sieg über Frankreich im Jahre 1871, glorifiziert Gewalt und Krieg.

Mit der Benennung in "Europaplatz" wollte man dem Chauvinismus und der Kriegsverherrlichung des Denkmals etwas entgegensetzen: Europa - im Sinne eines gelungenen Friedensprojektes.

Doch aus welcher Perspektive bedeutet Europa Frieden?

Frau Boatcă, Professorin für Soziologie an der Uni Freiburg, hat sich mit einer dekolonialen Kritik an der EU beschäftigt und spricht im Gespräch darüber.