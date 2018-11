Am Samstag soll symbolisch die Europäische Republik ausgerufen werden, auch hier in Freiburg. Im Interview sind Aktivist*innen der Freiburger Ortsgruppe von DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2015), die die Aktion hier koordinieren. Wir sprechen über Versprechungen von Europa, die Ausrufung der Republik, und die Ideen von DiEM25.