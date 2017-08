Exportiert die Waffenschmiede H&K in Zukunft „grün“?

Die Heckler & Koch AG lädt für den kommenden Dienstag, 15. August 2017 um 10:00 Uhr, zur Jahreshauptversammlung (HV) in die Oberamtstraße 10 in 72172 Sulz-Glatt ein. Nach 30 Jahren aktiver Friedensarbeit und öffentlicher Druckkampagnen der Friedensbewegung zeichnet sich möglicherweise eine positive Entwicklung ab: Die Führung des größten deutschen Kleinwaffenexporteurs (von Pistolen, Maschinenpistolen, Sturm-, Scharfschützen- und Maschinengewehren) verkündet, Kriegswaffen nur noch in verantwortbare „grüne" Länder exportieren zu wollen.

Presse muss draußen bleiben, Friedenskämpfer und "Miteigentümer" bei H&K Jürgen Grässlin darf rein. Ein Gespräch mit RDL.