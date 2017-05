Ein Wochenende lang wird das Büro des akas jahrjährlich der Dreh- und Angelpunkt des Freiburger Filmgeschehens. Es werden an nur einem Wochenende kurze Filme im Schmalfilmformat Super 8 gedreht. Von der Filmidee bis zur Postproduktion - alles in 72 Stunden. Die Ergebnisse wurden am gestrigen Montag, 15. Mai, auf der großen Leinwand im Hörsaal 2006 mit Live-Musikvertonung uraufgeführt.